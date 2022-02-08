أنقرة (زمان التركية) – انخفض متوسط ​​عمر تعاطي المخدرات في تركيا إلى 16 عامًا، وفق دراسة جديدة.

الدكتور كولتاجين أوجال، مدير مستشفى “موديست” للطب النفسي والعصبي، قاد فريقا بحثيا لإجراء دراسة على 550 من مدمني المخدرات الذين يتلقون العلاج في تركيا.

وكشفت نتائج البحث أن متوسط ​​عمر تعاطي المخدرات في تركيا، انخفض إلى 16 عامًا، وهو نفس السن الذي يحدث فيه تدهور خطير في التعليم.

وأضاف البحث أن ما يقرب من 27 بالمائة من المدمنين بدأوا في استخدام المواد المخدرة قبل سن 14، كما أن 75 في المائة من المدمنين وقعوا في فخ تجار المخدرات قبل سن 18.

وتابع البحث: “سن البدء في تعاطي المخدرات خلال النهار هو 19 وسن البدء في تعاطي المواد المخدرة الخطيرة الأخرى حوالي 20”.

وأشار البحث إلى أن مدمنو المخدرات يتعاطون الهيروين والهيدروكودون والأوكسيكودون بعد أربع سنوات في المتوسط. وبلغت نسبة الذين يقولون أنهم يستخدمون مثل هذه المواد الخطيرة تحت سن 18 هو 35 في المئة.