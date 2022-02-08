أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس اتحاد الجمعيات العلوية، جلال فيرات، أنهم قرروا عدم دفع فواتير الكهرباء.

وأوضح فيرات أنهم سيرفعون دعة قضائية أمام المحكمة يوم الأربعاء، بشأن التمييز الذي يتعرضون له.

وأضاف فيرات: “نريد المساواة. تفضلوا واقطعوا الكهرباء عن دور عبادتنا. دور عبادتنا ليست محال تجارية من أجل فرض كل هذه الرسوم عليها”.

وأكد فيرات أن قرارهم بعدم دفع فواتير الكهرباء يشمل 22 من دور العبادة للعلويين في جميع أنحاء تركيا.

وأشار فيرات إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كانت قد طالبت بإعفاء دور العبادة العلوية من فواتير الكهرباء، كما هو الحال في المساجد والكنائس والمعابد اليهودية، حتى لا يكون هناك تمييز بينهم.

يذكر أنه تم إصدار فاتورة بقيمة 30 ألف ليرة لأحد بيوت العبادة للعلويين، وتبين أن فاتورة الكهرباء صادرة بـ “التعريفة التجارية”.