أنقرة (زمان التركية) – أعلنت روسيا البدء في تأسيس خدمة الملحقية الرقمية في ممثلاتها التجارية بالخارج، مفيدة أن هذه الملحقيات ستنطلق هذا العام في 16 دولة بينهم بلدين عربيين.

وأوضحت وزارة التنمية الرقمية الروسية أن هذه الملحقيات ستتولى الترويج لتكنولوجيا المعلومات الروسية في الخارج مفيدة أن هذه الملحقيات سيتم إقامتها في كل من تركيا والبرازيل وفيتنام وألمانيا ومصر والهند وإيران وكازاخستان وأوزباكستان وكوبا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وتايلاند وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية.

وأكدت الوزارة أنها تسعى لنشر الملحقيات الرقمية في 28 دولة بحلول عام 2024 وأنها ستدرس لغات والقوانين التجارية لتلك الدول.

وفي هذا السياق أطلقت الوزارة منافسة لأجل منصب الملحق الرقمي، حيث يشترط على المرشحين أن يكونوا حاصلين على تعليم عالي لا يقل عن مرتبة الخبير أو الدراسات العلية ومعرفة لغة الدولة التي سيترشحون لها وقوانينها التجارية.

هذا وشرعت الحكومة التركية في تشكيل خدمة الملحقية الرقمية بموجب حزمة الإجراءات الداعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي التي صدّق عليها رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، في سبتمبر/ أيلول من عام 2021 الماضي.

وستتضمن مهام الملحقيات الرقمية تقديم الدعم القانوني والخدمات الاستشارية لشركات تكنولوجيا المعلومات الروسية.