أنقرة (زمان التركية)ــ كشف تقرير أن شركات تركية زودت تنظيم داعش الإرهابي بأجزاء تستخدم في تسليح الطائرات بدون طيار، بملايين الدولارات.

التقرير صادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (ماساك)، وذكر أن ثلاث شركات تشييد تركية باعت الأجزاء لعناصر تنظيم داعش.

وفق ما نشرته صحيفة “بيرجون” التركية، الشركات هي”آلتون إينجي” و”الفرح” و”مافي يَلْكَن”، وجميعها أسسها المواطن السوري الحاصل على الجنسية التركية إبراهيم حاج جنيد.

أفاد تقرير مجلس التحقيق في الجرائم المالية أن داعش استخدم المواد التي اشتراها من الشركات المذكورة لصنع طائرات مسيرة مسلحة، وكشف بالتفصيل أصول عشرات الأشخاص المرتبطين بالتنظيم الإرهابي.

جدير بالذكر أن تنظيم داعش استخدم الطائرات المسيرة في العراق وسوريا لجمع المعلومات الاستخباراتية العامة، ومراقبة إطلاق قذائف الهاون، بالإضافة إلى تصوير مقاطع فيديو دعائية.

وفقًا للتقرير، فإن جنيد الحاصل على الجنسية التركية في 2017 ظل على اتصال مع ساجد فاروق بابار، المعروف بأنه خبير الطائرات بدون طيار في داعش، والذي أرسل شحنات إلى سوريا عبر ميناء مرسين الجنوبي التركي وقتل في غارة أمريكية عام 2017، بينما كانت تتابعه المخابرات التركية عن كثب.

على الرغم من أن حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان أعلنت تنظيم داعش منظمة إرهابية في عام 2013 إلا أنها تواجه اتهامات بالتهاون في محاربة داعش، لكنها ترفض هذه الاتهامات وتزعم أنها تفعل أكثر من أي دولة أخرى لمكافحة التهديد الذي يشكله داعش.

وزارة الخزانة الأمريكية قالت في تقريرها السنوي حول الإرهاب الصادر في يناير 2021، إن تنظيم داعش يواصل الاعتماد ماليا على “المراكز اللوجستية” داخل تركيا.