أنقرة (زمان التركية)ــ وصف الصحفي التركي جان أتاكلي، حديث زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي عن إجراء تعديلات دستورية تسمح بترشح الرئيس رجب طيب أردوغان لمنصب الرئاسة عدة مرات، بأنها “قنبلة موقوتة”.

رغم أن بهجلي أكد أن أردوغان هو مرشح حزبه الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية، لكنه استخدم عبارات أثارت تساؤلات حول هدفها.

قال بهجلي: “السيد أردوغان هو أول رئيس تركي في ظل نظام الحكم الرئاسي، ولا يوجد ما يعيق ترشحه مجددا للرئاسة. وسنعمل بما أوتينا من قوة لإجراء التعديلات القانونية اللازمة كي يترشح أردوغان للرئاسة لثلاث فترات أخرى على الأقل. لذا لا ينبغي لأحد الاعتقاد بأنه قادر على عرقلة أردوغان، بل من يظنّ ذلك فهو يلهث خلف مجرد أوهام”.

وفي الماضي ثار جدل بشأن عدم دستورية ترشح أردوغان لمنصب الرئيس للمرة الثالثة على التوالي، إلا أن خبراء قانونيون قالوا إن الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي المطبق منذ 2018 يمنح أردوغان فرصة الترشح للمنصب مرتين على التوالي.

الكاتب أتاكلي قال في مقال بصحيفة “كوركوسوز” التركية، إن بهجلي يشير إلى وجود عائق دستوري في ترشح أردوغان مرة أخرى، ومن ثم يؤكد استعداد حزبه لإجراء تعديلات دستورية لتجاوز هذه العقبة، ثم علّق قائلا: “بهجلي أحيا الجدل المثار حول إمكانية ترشح أردوغان من عدمه، رغم أن المعارضة لم تعد تطرح هذه القضية، بل أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو إمكانية ترشح أردوغان من دون أي عائق”.

وتابع الكاتب المخضرم أن عدد الذين يؤمنون بأن بهجلي منزعج من حليفه أردوعان، وأنه يمكن أن يقدم على خطوة مفاجئة تنهي هذا التحالف في أي لحظة في تزايد مستمر، مشددًا على أن تصريحات بهجلي، التي وصفها بـ”الغريبة”، تؤيد صحة هذه التوقعات.

وأكد جان أتاكلي أن إثارة بهجلي قضية إمكانية ترشح حليفه أردوغان مجددًا بعد أن تغاضت عنها المعارضة أشبه بـ”إلقاء قنبلة يدوية منزوعة الزناد في عام السياسة!”، على حد تعبيره.