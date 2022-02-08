أنقرة (زمان التركية) – نشر المغني والممثل التركي، محسون كيرميزيجول، أغنية على حسابه الرسمي على تويتر، ينتقد غلاء الأسعار في تركيا.

انضم كيرميزيجول إلى قائمة الأسماء الشهيرة التي تندد بارتفاع الأسعار في تركيا، والذين كان في مقدمتهم جيم يلماز، ويشيم سالكيم، وجولسي بيرسيل.

شارك كيرميزيجول عل تويتر، مقطعًا من أغنيته الشعبية “نصيحة” مع كتابة ملاحظة “الكهرباء والغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار”.

ويقال في الأغنية الشعبية التي تعود كلماتها للشيخ اديبالي: “لا تصادق الجشع، لأنه لا يعرف الضيافة، ولا يعرف الترتيب، لا يعرف الطريق، والأهم من كل ذلك، أنه لا يعرف الشبع، أنت أعرفه، أعرفه”.