أنقرة (زمان التركية) – أدرجت هولندا 12 دولة بينهم تركيا باعتبارها “مناطق عالية الخطورة”، بسبب التزايد السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

الحكومة الهولندية، ذكرت أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء، سيتم تشديد قواعد السفر المطبقة على القادمين إلى هولندا من تركيا و 11 دولة أخرى.

وفقًا للقواعد الجديدة، سيُطلب من جميع الركاب الحصول على نتيجة اختبار سلبية، وسيخضع أولئك الذين لم يتلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المعزز للحجر الصحي الإلزامي.

وسيكون قرار الحكومة الهولندية ساريًا على المسافرين القادمين من تركيا، وكذلك من ألبانيا وبوليفيا والبوسنة والهرسك وكوستاريكا وغيانا ولبنان ومقدونيا الشمالية وبنما وصربيا وسورينام وتونس.

وسيتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا والذين يأتون من هذه البلدان ولم يتلقوا لقاح Covid الداعم.

ووفقا لبيان الحكومة، سيجري الخاضعون للحجر الصحي لاختبار في يوم وصولهم إلى هولندا وفي اليوم الخامس من وجودهم فيها. إذا كان الاختبار في اليوم الخامس سلبيًا، فسينتهي تطبيق الحجر الصحي.

وسيتم إعفاء الركاب الذين تلقوا جرعة معززة قبل 7 أيام على الأقل من وصولهم إلى هولندا من تطبيق الحجر الصحي الإلزامي.

ومع ذلك، حتى إذا تم الانتهاء من تطعيماتهم، سيحتاج جميع الركاب من 12 دولة بما في ذلك تركيا إلى إظهار اختبار PCR سلبي تم إجراؤه في غضون 48 ساعة قبل المغادرة أو نتيجة اختبار سريع سلبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.