(زمان التركية )- صادرت شرطة الإكوادور في ميناء “جواياكيل”، كمية من مخدر الكوكايين في حاوية كانت متجهة إلى تركيا.

وفق موقع “صوت أمريكا” ضبطت الشرطة الإكوادورية 43.8 كيلوغرام من الكوكايين، كشفت عنها كلاب بوليسية أثناء تفتيش الحاوية.

عثر على عبوات الكوكايين مخبأة تحت الموز، قبل وصولها إلى الأراضي التركية.

يشار إلى أن الإكوادور برزت كمصدر رئيسي لشحنات الكوكايين المتحهة إلى تركيا خلال العام الماضي. في مايو 2021 صادرت السلطات البنمية حاوية تخفي 616 علبة كوكايين في طريقها إلى ميناء مرسين جنوب تركيا قادمة من الإكوادور.

في حين اكتشفت تركيا في يونيو المنصرم طنًا من الكوكايين على متن سفينة وصلت إلى مرسين من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. قال وزير التجارة التركي محمد موش حينها إن هذه كانت أكبر عملية مصادرة كوكايين على الإطلاق قامت بها تركيا حتى اليوم.

مؤخرًا كشفت دراسة عن انخفاض متوسط ​​عمر تعاطي المخدرات في تركيا إلى 16 عامًا.