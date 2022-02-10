أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن الناخبون هم من سيمنعون الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان من تولي منصب الرئيس مرة أخرى.

قال باباجان تعليقا على الجدل المثار حول إمكانية ترشح أردوغان لفترة رئاسية جديدة، حيث أوضح أنه إذا ترشح أردوغان لولاية ثالثة في الانتخابات المقرر لها عام 2023، فإن المواطنين الأتراك هم الذين سيمنعونه من تولي المنصب مجددا.

وأضاف باباجان: “عندما يأتي يوم الانتخابات، سيقول مواطنونا ما سيقولونه. عندما يأتي يوم الانتخابات، سيقول المواطنون إن الفترة الرئاسية الحالية لأردوغان هي فترته الأخيرة”.

وفيما يتعلق باللقاء الذي سيعقد يوم السبت 12 فبراير، بدعوة من رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، والذي سيحضره 6 قادة احزاب، قال باباجان: “اجتماع السبت سيكون تأكيدًا على نقطة تعزيز النظام البرلماني. نأمل أن يكون الاجتماع مثمرا وذو نتائج مفيدة لبلدنا”.

وتقييما للجدل حول استقالة 11 نائبا، والحاجة لملء مكانهم، أشار باباجان إلى أن تركيا لا تحتاج إلى انتخابات فرعية، بل انتخابات عامة في أسرع وقت ممكن.

وتابع باباجان: “لأنه في الوقت الحالي، تتزايد مشاكل البلاد في كل مجال. نعتقد أن الانتخابات العامة بدلاً من الانتخابات الفرعية يمكن أن تكون حلاً لمشاكل هذا البلد”.