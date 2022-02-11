كابول (زمان التركية) – بهدف الاطمئنان على صحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته على خلفية إصابتهما بكورونا، اتصل وزير خارجية “طالبان” مولوي أمير خان بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وذكر حساب “الإمارة الإسلامية” على “تويتر” أن أمير خان متقي أعرب خلال هذه المحادثة الهاتفية عن تمنيات قيادة الإمارة لأردوغان وعقيلته بالشفاء العاجل.

وفي الاتصال، شكر وزير خارجية حكومة “طالبان” في أفغانستان، الجانب التركي “على المساعدات الإنسانية التي بلغت 750 طنا من المواد الغذائية والسلع الشتوية، والتي وصلت إلى معبر تورغوندي بولاية هرات بتاريخ 7 فبراير، على متن قطار الإحسان. وأكد تشاووش أوغلو على أنه سيتم تقديم 500 إلى 700 طن إضافي من المساعدات”.

وأفيد بأن هذه المساعدات الإضافية ستصل أفغانستان “نهاية شهر فبراير الجاري، وستواصل جمعية الهلال الأحمر التركي والجمعيات الخيرية الأخرى تقديم المساعدات في المستقبل”.

ونقلت “الإمارة الإسلامية” عن وزير الخارجية التركي، إشادته بما وصفت بـ “التطورات الأخيرة”، وكلك ترحيبه “بقرار فتح الجامعات والمدارس في جميع ولايات أفغانستان”.

علاوة على ذلك، أعلن تشاووش أوغلو “بدء عملية إصدار التأشيرات من قبل السفارة التركية في كابل وأن القنصلية التركية في مزار شريف أيضا ستبدأ فعالياتها في شهر مارس”.