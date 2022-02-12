أنقرة (زمان التركية) – قالت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، يريد أن يجعل تركيا مصدرا رئيسيا للأسلحة.

وأوضحت المجلة أن صناعة الدفاع التركية أصبحت أكبر وأكثر اكتفاءً ذاتيًا من أي وقت مضى، وأن تركيا تخطط لإنتاج أول دبابة قتال محلية وغواصات وطائرات هليكوبتر هجومية بدون طيار وطائرات حربية.

وأكدت الإيكونوميست أن أردوغان، يعتبر المركبات الجوية التركية بدون طيار نذير ثورة عسكرية، وأن تركيا تريد القضاء على اعتمادها على الموردين الأجانب وتحويل البلاد إلى مصدر رئيسي للأسلحة.

وتضيف المجلة: “صناعة الأسلحة التركية أكبر وأكثر اكتفاءً ذاتيًا من أي وقت مضى. نمت المبيعات من مليار دولار في عام 2002 إلى 11 مليار دولار في عام 2020. وقد لبى الجيش، ثاني أكبر جيش في الناتو، 70 بالمائة من احتياجاته”.

وأكدت المجلة أنه في العام الماضي، سجلت صادرات الأسلحة والطيران التركية رقماً قياسياً جديداً بلغ 3.2 مليار دولار.

وذكرت الإيكونوميست أيضًا أن عمليات تسليم أول دبابة قتال محلية تركية، “ألتاي”، ستبدأ في عام 2023، وأن تركيا تخطط أيضًا لتصنيع غواصاتها وطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات حربية بدون طيار.

وشددت المجلة على أن هدف الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 في المائة لتركيا غير واقعي، وأن مكونات مثل أجهزة الاستشعار المتقدمة والرقائق الدقيقة باهظة الثمن للتصميم أو التصنيع.

يذكر أن تركيا باتت تواجه عقبة كبيرة في بلوغ طموحها للتصنيع العسكري منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ما يجعل حصول المؤسسة على التمويل اللازم من البنوك الأجنبية لاستكمال مشاريعها صعبًا، كما يضع خطط تركيا للشراكة مع الدول الأوروبية في مجال التصنيع العسكري مهددًا، وستخشى الدول الحليفة من عقد صفقات مع تركيا مخافة أنا تطالها عقوبات قانون “كاتسا”.