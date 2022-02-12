أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يفكر إلا في إعادة انتخابه وهو مستعد لتحطيم الليرة من أجل تحقيق ذلك.

نشرت صحيفة “دي فيلت”، إحدى الصحف اليومية الرائدة في ألمانية، تحليلاً إخباريًا عن الأزمة الاقتصادية المستمرة في تركيا.

وأوضح التحليل أن رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان يريد جمع الذهب من المواطنين لإنقاذ الاقتصاد، وجاء في التقرير: “امنح الدولة مجوهراتك الذهبية – هذه هي الطريقة أردوغان يريد إنقاذ الليرة”.

وأشار التحليل إلى أنه لا يزال الأتراك لا يعرفون شيئًا رسميًا عن هذا المشروع الخاص بالمجوهرات الذهبية، وأن هناك محاولة يائسًة لاستعادة الثقة في العملة التركية والوضع الاقتصادي.

ويبدو أن الرئيس التركي يريد زيادة رصيد احتياطي البنك المركزي التركي من الذهب في ظل تراجع النقد الأجنبي.

وتابع التحليل: “لكن من غير المرجح أن تكون مثل هذه الإجراءات ناجحة. لأن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الحكومة، وخاصة أردوغان لا يعترفون بالحقيقة بشكل كامل. أردوغان لا يفكر إلا في إعادة انتخابه وهو مستعد لتحطيم الليرة من أجل النجاح في ذلك” والفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في 2023.

وأكد التحليل أن الليرة التركية فقدت قرابة 40 في المائة من قيمتها العام الماضي، بسبب التضخم النقدي الجامح من ناحية وسياسات البنك المركزي “الانتحارية” من ناحية أخرى، لأنه بدلاً من زيادة أسعار الفائدة، والتي تعتبر الطريقة الفعالة الوحيدة لمحاربة التضخم، تم إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة بشكل مستمر.