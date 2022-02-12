أنقرة (زمان التركية) – تعهد وزير المالية في تركيا نور الدين نبطي، بخفض معدل التضخم النقدي في تركيا ​​إلى خانة الآحاد عام 2023.

وأوضح نبطي أن أكبر مشكلة في تركيا هي التضخم، فهي ليس لديها مشاكل أخرى، مضيفا: “سيستمر التضخم عند المستويات الحالية لفترة من الوقت، ونتوقع انخفاض في أشهر الصيف”.

قفز التضخم النقدي في تركيا إلى 48 بالمئة، ما يشير إلى أن تعهد الوزير التركي قد يكون متفائلا بشكل زائد عن الحد.

وذكر نبطي أن توقعاتهم للتضخم النقدي في نهاية العام تبلغ حوالي 24 بالمائة، وأنه مع إجراء الانتخابات في تركيا في مايو 2023، سيكون التضخم في فئة الأرقام الفردية.

وأشار النبطي إلى أن الحكومة لديها خطط “A ، B ، C ، D ، E ، F ، G ، X ، Y ، Z”، فهي مستعدة لكل شيء.

وأكد وزير المالية التركي أن يوم 20 ديسمبر 2021، كان أحد الأيام المهمة بالنسبة لتركيا، لقد كان يومًا سجله التاريخ، وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن الودائع بالعملة المحلية.

وتابع النبطي: “لقد وفرنا الفرصة لإعفاء فروق العملات الأجنبية حتى 31 ديسمبر، أولاً للأفراد، ثم للشركات، وأخيرًا وأهم ركيزة للإعفاء الضريبي، أدت الإدخالات اليومية أيضًا إلى تشغيل العملات الأجنبية بسرعة”.

وأوضح نور الدين النبطي أنه كان هناك تغيير في العملات الأجنبية بأكثر من 10 مليارات دولار وتدفق ليرة تركية قريبة منها، مع ودائع محمية بالعملة. وبلغت حصة عوائد النقد الأجنبي 49٪.