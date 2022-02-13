أنقرة (زمان التركية) – اجتمع قادة ست أحزاب معارضة في تركيا لبحث توسع تحالف المعارضة، استجابة لدعوة من رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو.

قادة الأحزاب الستة الذين اجتمعوا هم كيليتشدار أوغلو، ورئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، وزعيم حزب السعادة، تيميل كارامولا أوغلو، وزعيم حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، وزعيم الحزب الديمقراطي جولتكين أويسال.

قبل الاجتماع، التقط القادة الست صورة معًا، ثم بدأ اجتماع القادة الذي استمر إلى ما يزيد عن 5 ساعات.

وخلال الاجتماع تم تقييم الدراسات حول تعزيز النظام البرلماني، وانتخابات عام 2023 وخارطة الطريق.

يذكر أنه في هذا الاجتماع، تم مناقشة اقتراح أحمد داوود أوغلو، رئيس حزب المستقبل، بتغيير اسم تحالف الأمة.

تحالف الأمة يضم في الوقت الحالي أحزاب الشعب الجمهوري، الخير، السعادة.

في وقت سابق قال زعيم حزب المستقبل الذي لم يكن قد تأسس حزبه أثناء تشكيل تحالف الأمة عام 2018: “مسؤولية تركيا تقع على عاتقنا جميعًا. النظام الرئاسي أفسد طبيعة أشياء كثيرة. نحن في عتبة حرجة للغاية. لا يمكن لأحد أن يضع المصالح الحزبية أو الشخصية أولاً”.

وفقا لآخر استطلاعات الرأي، ارتفعت نسب تأييد أحزاب المعارضة في تركيا، وفقًا لمؤسسة “Istanbul Economics Research، يتبين أن الفجوة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري تقل، وأن نسب التصويت لحزب الخير آخذة في الارتفاع إلى حد ما، وحزب الشعوب الديمقراطي على وشك دخول البرلمان.

بحسب المؤسسة كشفت النتائج أن حزب العدالة والتنمية حصل على 32 في المائة، وحزب الشعب الجمهوري 25 في المائة، وحزب الخير على 15 في المائة، وحزب الشعوب الديمقراطي 9 في المائة، وحزب الحركة القومية على 8.5 في المائة.