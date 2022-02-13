أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا حذرت خلاله رعاياها من السفر إلى أوكرانيا في ظل تصاعد التوترات وسط مخاوف من غزو روسي محتمل.

وشددت الخارجية التركية في بيانها على ضرورة عدم السفر إلى المناطق الواقعة بشرق البلاد لدواعي أمنية إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأوضحت في بيانها أنها تتابع الوضع الأمن في أوكرانيا عن كثب مطالبة رعاياها باتخاذ سائر الإجراءات الاحترازية الممكنة لضمان سلامتهم والتواصل مع السفارة التركية في كييف قبيل الرحلات الضرورية إلى المنطقة الشرقية.

وخصصت الخارجية التركية ثلاثة أرقام لمواطنيها في أوكرانيا للتواصل مع الأجهزة التركية المعنية في حالات الطوارئ.

وفي السياق نفسه دعت الخارجية الألمانية رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن إذا لم يكن هناك حاجة ملحة لبقائهم داخل البلاد.

وقررت السلطات الألمانية إغلاق قنصليتها في دونيتسك الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا.

جدير بالذكر أن وكالة انترفاكس الروسية ذكرت أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ظل تصاعد الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

ولم يقدم المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أية معلومات عن هذا الاتصال الذي تم خلاله بحث الأزمة الأوكرانية.

وشهد هذا الأسبوع لقاء بين بوتين وماكرون وهو اللقاء الأول الذي يجمع بوتين برئيس غربي منذ شروع روسيا في حشد قواتها بالقرب من أوكرانيا خلال العام الماضي.