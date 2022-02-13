أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت أسعار الورد في تركيا، مع حلول “الفلانتين”عيد الحب الموافق 14 فبراير، إلى الضعف تقريبًا.

الوردة وهي “رمز الحب”، ارتفع سعرها بنسبة مائة بالمائة وأصبح سعرها 30 ليرة تركية، بعد أن كانت تباع مقابل 15 ليرة تركية في عيد الحب العام الماضي.

ويقول محمد بانار بائع الزهور في مدينة قيصري التركية، إن سعر الوردة تراوح بين 30 ليرة تركية إلى 50 ليرة تركية.

ويوضح بانار أنه بسبب وجود زيادة طفيفة في كل شيء بشكل عام، اضطر بائعو الورود للأسف إلى تطبيق الزيادة على الورد، مشيرا إلى أنهم يستوردون المنتجات المزروعة في خط الاستواء وهولندا، نظرًا لأن هذه المنتجات من الدرجة الأولى.

وهناك زيادة واضحة في سعر صرف الدولار في تركيا، هذا العام مقارنة بالعام السابق.

وأضاف بانار أن سعر باقة الورود تبدأ من 100 ليرة تركية وتتفاوت حتى ألف ليرة تركية حسب رغبة العملاء.

وتابع بانار: “نستمر في خدمة جميع سكان قيصري بالورود الحمراء والورود البيضاء وبساتين الفاكهة والأنثوريوم والزنبق والورود غير الباهتة والزهور. تحظى الورود الحمراء بشعبية دائمًا في عيد الحب لأنها ترمز إلى الحب والعاطفة”.