أنقرة (زمان التركية)ــ أرسلت القوات المسلحة الروسية، 30 سفينة حربية إلى البحر الأسود لإجراء مناورات عسكرية، في ظل التوترات مع حلف الناتو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أكثر من 30 سفينة حربية دخلت البحر الأسود قادمة من مينائي سيفاستوبال ونوفوروسيسك في إطار مناورات عسكرية مخطط إجراؤها بالمنطقة.

وكانت وزارة الدفاع أصدرت بيانا في العشرين من يناير الماضي أشارت خلاله إلى إجراء سلسلة من التمرينات العسكرية في سائر المناطق الخاضعة لسيطرة البحرية الروسية خلال شهري يناير وفبراير الحالي.

وأفادت الوزارة أن المناورات العسكرية ستضم فرقاطات وسفن دوريات وحاملات الصواريخ قصيرة المدى وسفن إزالة الألغام.

سلسلة المناورات العسكرية هذه يشارك فيها نحو 10 آلاف فردا وأكثر من 140 سفينة حربية وأكثر من 60 طائرة عسكرية وألف من المعدات العسكرية، بقيادة القائد العام للقوات البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف.

وهناك توتر حاليا بين حلف الناتو وروسيا بسبب مخاوف من غزو روسي محتمل لدولة أوكرانيا.