القاهرة (زمان التركية)ــ قالت جامعة الدول العربية إن الأمين العام أحمد أبو الغيط، أكد على ضرورة التوصل إلى توافق سياسي في ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار.

وقال بيان صادر عن الامانة العامة، إنه في إطار متابعته عن كثب للتطورات التي تتفاعل على الساحة الليبية مؤخرا، يعتبر أنه من الأهمية بمكان قيام جميع الأطراف بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي بالمرحلة المقبلة باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد.

وأكد أبو الغيط، حسبما نقل البيان، على أهمية تغليب المصلحة العليا لدولة ليبيا في هذه المرحلة الحرجة مشدداً علي ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين.

يذكر أن البرلمان الليبي كلف مؤخرًا، وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.