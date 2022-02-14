أنقرة (زمان التركية) – غادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تركيا لأول مرة بدون زوجته أمينة أردوغان.

أردوغان المتواجد في أبو ظبي حاليا قال قبل مغادرة البلاد إن زوجته أمينة أردوغان لا يمكن أن تكون معه أثناء زيارته للإمارات، لأن نتائج اختبار كورونا الخاصة بها لا تزال إيجابية.

وفي وقت لاحق كشفت أمينة أردوغان عن حالتها الصحية، وقالت عبر تويتر “أود أن أعبر عن امتناني لكل من أرسل تمنياتهم الطيبة. والحمد لله، أنا أعاني من أخف مسار للمرض، ولكن عملية العزل مستمرة. واتمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل”.

وكان أردوغان أعلن في وقت سابق أنه أصيب وزوجته بمحتور أوميكرون، وبعد مرور خمسة أيام أعلن أردوغان تعافيه، فيما أكدت الرئاسة التركية في وقت سابق أنه لا تأجيل في زيارة أردوغان للإمارات.

وفي سياق منفصل، أشار أردوغان إلى أنه زار الإمارات العربية المتحدة آخر مرة في عام 2013 عندما كان رئيسًا للوزراء.

وتابع أردوغان: “بمشاوراتنا مع الشيخ محمد بن زايد في أنقرة في نوفمبر بدأنا حقبة جديدة في العلاقات”.

وأكد الرئيس التركي أنه خلال الزيارة سيتم إتخاذ الخطوات التي ستشكل مستقبل السنوات الخمسين الجديدة من الصداقة التركية الإماراتية.

وذكر أردوغان أنه مع وصول حجم التجارة التركية مع الإمارات إلى 8 مليارات دولار، منها ما يقرب من 5.5 مليار دولار صادرات، تعد الإمارات العربية المتحدة من بين الشركاء التجاريين الرائدين لتركيا.