أنقرة (زمان التركية) – قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لبلادهم تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

عبر تويتر قال قرقاش إنه بعد زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا، فإن زيارة أردوغان لأبوظبي تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

يجري الرئيس أردوغان زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وأضاف أنور قرقاش أن هذه الزيارة تتماشى مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز جسور التعاون الهادفة إلى استقرار وازدهار المنطقة.

وأكد قرقاش أن الإمارات ستواصل تعزيز قنوات اتصالها مع دول العالم من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار و دعم تنمية واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.

وتابع قرقاش: “تأتي زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى أبو ظبي أيضًا في هذا الاتجاه الذي نلتزم به لضمان مستقبل مزدهر”.

وخلال الاجتماعات التي ستعقد في إطار زيارة الرئيس أردوغان، سيتم تقييم العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات من جميع الجوانب، وسيناقش فرص تطوير التعاون.

كما سيزور أردوغان المعرض العالمي “إكسبو 2020 دبي” غدًا الثلاثاء.

ويطمح أردوغان في زيارة الاستثمارات الإماراتية في تركيا ورفع التبادل التجاري بعد سنوات من العداء السياسي، وذلك في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها تركيا.