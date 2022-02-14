أنقرة (زمان التركية) – وجه بطريرك القسطنطينية برثلماوس دعوة لإنهاء أجواء الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك عقب القداس الذي أقيم في بطريركية القسطنطينية بمنطقة فاتح في مدينة إسطنبول.

شارك أعضاء جمعية الثقافة والتضامن مع أتراك القرم في إسطنبول وممثلون دبلوماسيون وعدد من المواطنين في القداس الذي أقيم في بمقر في بطريركية القسطنطينية.

وخلال القداس الذي أقيم بقيادة بطريرك القسطنطينية برثلماوس تم إشعال الشموع وترتيل أجزاء من الإنجيل ورفع الدعاء.

وعقب القداس ألقى بطريرك القسطنطينية برثلماوس كلمة تطرق خلالها إلى التوترات القائمة في أوكرانيا، حيث ذكر برثلماوس أنه دعا لإنهاء تصريحات الحرب المتداولة بين روسيا وأوكرانيا مفيدا أنه لن يكون هناك فائز بالحرب المحتملة في أوروبا.

وعلى صعيد آخر رُفعت لافتات تضمنت عبارات حول ملكية أوكرانيا لشبه جزيرة القرم باللوحات الإعلانية الواقعة في حي بوفيتروفلوتسكي الذي يضم مبنى السفارة الروسية لدى كييف، كما عُلِّقت لافتة كتب عليها “القرم أوكرانية” باللوحة الاعلانية المقابلة لمبنى السفارة.