أنقرة (زمان التركية) – اعتبر نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية، ماهر أونال، أن الحكومة غير مسؤولة عن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات خلال الآونة الأخيرة.

خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني ذكر أونال أن حكومة حزب العدالة والتنمية، دعمت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي منذ بداية جائحة كورونا وعلى مدار عامين بنسبة بلغت 75 في المئة في الغاز الطبيعي و50 في المئة في الكهرباء.

ويشتكي الأتراك مؤخرًا من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بشدة.

أونال عضو الحاكم قارن بين تركيا وألمانيا وقال إن حكومة برلين لم تدعم أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي غير أن تركيا خصصت دعما بنحو 165 مليار ليرة، مفيدا الحكومة ليست المسؤول عن الارتفاع في أسعار السلع والخدمات بل أنها انعكاس للزيادات في الأسواق العالمية.

وأضاف أونال أنه في المقابل أقدمت الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50 في المئة، مؤكدا أن المشكلات التي تشهدها تركيا نابعة من جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي على الساحة الدولية.

وتطرق أونال إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، قائلا: “العالم بأسره غارق في التضخم. وزير الطاقة يجرى لقاءات ودراسات، ووزير الخزانة والمالية كشف عن حزمة إجراءات اقتصادية. الأسبوع القادم أيضا سيشهد مناقشة هذا الوضع خلال مجلس الوزراء واعتقد أنه سيصدر بيانا بهذا الصدد. أجهزة الدولة والحكومة تساند الشعب”.

يذكر أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع إلى 7 في المئة، بينما قفز التضخم النقدي في تركيا إلى 48 بالمئة.