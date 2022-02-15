(زمان التركية)-يواصل المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي زار العاصمة الأوكرانية كيف، جهوده لتخفيف حدة التوتر بين أوكرانيا وروسيا، وسيعقد اليوم الثلاثاء لقاءً في موسكو مع الرئيس الروسي.

سيلتقي أولاف شولتز بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، في أول زيارة يقوم بها شولتز إلى روسيا بصفته رئيسًا للوزراء، ومن المتوقع أن تبرز أزمة أوكرانيا في المقدمة بدلاً من العلاقات الألمانية الروسية.

وصرح المستشار الألماني خلال لقاءاته في كييف أنه سيعقد اجتماعا مع بوتين لتخفيف التوتر، وأشار إلى أن سبب نشر عشرات الآلاف من الجنود الروس على الحدود الأوكرانية “غير واضح”. كما حذر أولاف شولتز من أنه في حالة حدوث غزو محتمل، فإن روسيا ستتلقى رد فعل قاسياً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وفق وكالة دويتشه فيله.

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارة شولتز لواشنطن، أنه من بين العقوبات المتوقعة، سيتم أيضًا تضمين خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2؛ وقال شولتز إن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة” فيما يشير إلى عدم معارضته.

بعد تكهنات بأن روسيا ستغزو أوكرانيا، قررت الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في كييف ونقل الموظفين الدبلوماسيين إلى لفيف، بالقرب من الحدود البولندية. صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن هذا إجراء مؤقت. دعت العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا وروسيا، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.

قبل زيارته لموسكو أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن “أوروبا تواجه تهديدًا خطيرًا حقًا”. من ناحية أخرى، تؤكد روسيا مجددًا أنها لا تخطط لمهاجمة أوكرانيا وتتهم الولايات المتحدة بـ “إدارة دعاية مناهضة لروسيا ومحاولة إثارة الذعر”. وأكدت موسكو أنها تعتزم مواصلة المفاوضات مع الدول الغربية لحل الأزمة الأخيرة.

من بين مطالب بوتين من الناتو والولايات المتحدة عدم إدراج أوكرانيا في الناتو وتخلي الولايات المتحدة عن مشروع نظام الدفاع الصاروخي على الحدود الروسية.

على الرغم من أن الناتو، من حيث المبدأ، يرفض طلب روسيا بعدم ضم أوكرانيا إلى الحلف، إلا أن شولتز أشار إلى أن قضية مثل انضمام أوكرانيا إلى الناتو ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي، وانتقد طرح روسيا لهذه القضية.