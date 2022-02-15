أنقرة (زمان التركية) – حذرت غرفة الصيادلة في أنقرة، من زيادة مرتقبة بأسعار الأدوية في تركيا بنسبة 37.43%.

غرفة الصيادلة أرجعت الزيادة المرتقبة في الأدوية إلى ارتفاع سعر الصرف الرسمي لليورو المستخدم في تجارة الأدوية.

وكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية، قالت في بيان على على موقعها على الإنترنت، إنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة 2 من قرار تسعير المنتجات الطبية للاستخدام البشري، تمت زيادة قيمة اليورو الواحد المستخدم في تسعير المنتجات الطبية للاستخدام البشري من 4.5786 إلى 6.2925 ليرة تركية لعام 2022.

وأكد رئيس غرفة الصيادلة في أنقرة تانر اركانلي أن زيادة سعر اليورو في الأدوية من 4.57 إلى 6.29 سيؤدي إلى زيادة تقارب 37.43٪ في أسعار الأدوية.

وأشار اركانلي إلى أنه عند النظر إلى الانعكاسات التي شهدوها في هذا المجال والقرارات المتعلقة بنقص الأدوية، يتم ملاحظة وجود مشاكل خطيرة في استيراد معظم الأدوية المستوردة.

وتابع اركانلي: “مع وباء كورونا وارتفاع التكاليف الباهظة في صناعة الأدوية المحلية، نواجه صعوبات في العثور على بعض الأدوية”.

وذكر رئيس غرفة الصيادلة أنه قبل وباء كورونا، كان معدل نقص الأدوية 4 في المائة، مع الوباء، ارتفع أولاً إلى 8، ثم 12، و 22، و 25 في المائة.

وشدد اركانلي على ضرورة مراجعة مرسوم أسعار الأدوية وأن تحديث أسعار الأدوية يجب أن يتم 3-4 مرات في السنة، ويجب تعزيز صناعة الأدوية المحلية على المدى الطويل.