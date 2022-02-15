أنقرة (زمان التركية) – أدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية بعنوان “كل شيء يذكرك”، الأمر الذي مثل مفاجأة للشعبين التركي والإماراتي على حد سواء.

الأغنية تأتي تكريما للزيارة التاريخية التي يقوم بها أردوغان حاليا إلى الإمارات في إطار تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

الأغنية التي أداها الجسمي باللغة التركية، من الأغاني المشهورة وهي المفضلة بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان.

ولم يكن لدى الجمهور في المنطقة العربية علم بأن الأغنية من التراث الغنائي التركي الحديث.

أغنية كل شيء يذكرك، أدها الفنان التركي معزز أباجي في ألبوم Efendim عام 1992 .

نشر الجسمي الأغنية على حسابه الرسمي على تويتر، وعلق عليها بعبارة “إهداء من الشعب الإماراتي إلى الشعب التركي”.

ووضع الجسمي علمي الإمارات وتركيا مع قلب أحمر بينهما.

وتقول بعض كلمات الأغنية: “تلك العيون كالشمس في السماء. كم هو متعب هذا الشوق. نار حبك تشتعل ولا ينتهي حبك. كل شيء يذكرك”.

وخلال الأغنية تم تضمين صور من دبي واسطنبول، كما ظهر شعار خاص بعبارة “من شعب الإمارات العربية المتحدة إلى شعب تركيا” في بداية الكليب الغنائي.

يذكر أنه أردوغان زار أمس الاثنين أبو ظبي واستقبلة ولي العهد الشيح محمد بن زايد آل نهيان، واليوم زار دبي والتقي حاكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.