أنقرة (زمان التركية) – زعم الكاتب الصحفي التركي عبد القادر سيلفي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيقدم على اعتماد أسعار جديدة للكهرباء، في ظل غضب شعبي متزايد من فواتير الكهرباء المرتفعة.

وأوضح سيلفي الموالي للحكومة، أنه بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد يوم الأربعاء، سيتم الإعلان عن تعديلات في أسعار الكهرباء التجارية وبيوت العبادة العلوية، والجمعيات والمؤسسات.

شهدت تركيا الفترة الماضية احتجاجات من فئات مختلفة على أسعأر فواتير الكهرباء المرتفعة.

خرجت مظاهرات في عدة أحياء ضد ارتفاع الكهرباء، وطالبت بيوت الجمع العلوية بمنحها إعفاء مثل الكنائس والمساجد، وأعلن زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو أنه لن يدفع فواتير الكهرباء، احتجاجا على ارتفاعها.

وعمت تركيا ظاهرة جديدة، إذ أقدم أصحاب المحال التجارية على لصق فواتير الكهرباء المرتفعة على أبواب المتاجر، لإظهار احتجاجهم.

مع حلول العام الجديد طبقت الحكومة زيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، والرسوم والخدمات. قفز التضخم النقدي في تركيا إلى 48 بالمئة.