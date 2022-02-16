أنقرة (زمان التركية) – اعتدت قوات الأمن في تركيا على نساء وأطفال، خلال مداهمات للأحياء السكنية، تمت بالدبابات في مدينة بينجول شرق البلاد.

وكشف مقاطع الفيديو المتداولة للمداهمات على تويتر، اعتداء قوات الأمن بالضرب والإهانات للمعتقلين وأقاربهم.

أسفرت المداهمات عن اعتقال ستة أشخاص بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي.

وأوضح أحد شهود العيان الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن قوات الانت مارست العنف على المعتقلين وأقاربهم خلال المداهمات.

أضاف قائلا: “عندما ذهبت إلى الخارج في الصباح على خلفية أصوات غريبة شاهدت دبابتين وعددا من السيارات المدنية أمام منزل جاري. قاموا بترهيب زوجته وعائلته ووجهوا الإهانات لهم. الجنود جعلوا المرأة وأطفالها يتراصون على الجدار وباشروا ضربهم، بينما حاول جاري ردعهم”.

من جانبه نشر رئيس نقابة المحاماة بالمدينة، عمرو فاروق هولاكو، مقطع فيديو مصور يوثق الاعتقالات وعلق عليه، قائلا: “وردنا تسجيل مصور بشأن اعتداء فرق الأمن هذا الصباح في بلدة كارليوفا على نساء كانوا داخل أحد المنازل أثناء مداهمته واعتقال أحد الأفراد ومعاملتهم بشكل سيء. سنتخذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد”.