أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا مدير أحد مدارس “إمام وخطيب” الإعدادية الدينية، على خلفية تهم بالتحرش بـ 10 طالبات.

وعقب استجواب المتهم بمركز الأمن تم إحالته إلى محكمة الصلح والجزاء في بيليكوفا التي قضت بحبسه بتهمتي “الاستغلال الجنسي” و”التحرش الجنسي بالأطفال”.

بعيدًا عن عدسات الصحفيين، اقتادت عناصر الشرطة مدير المدرسة الدينية مصطفى كارتلار، إلى مستشفى يونس إمرة الحكومي في مدينة أسكيشهير، حيث تم إخضاعه لفحوصات فيروس كورونا المستجد من ثم إرساله إلى السجن.

رفعت شكاوى بحق كارتلار الذي يدير مدرسة إمام وخطيب أرطغرل غازي الإعدادية، تقول إنه يشكل خطرا بسبب قيامه بتصرفات غير لائقة تجاه الطالبات خلال المقابلات التي يتم إجرائها بالمدرسة.

بفحص سجل كارتلار الجنائي تبين تلقيه عقوبة تحذيرية في الثالث من مارس/آذار من عام 2020 وإبدائه تصرفات مهينة لمكانة وثقة الموظف الحكومي خارج الخدمة والخصم من راتبه الشهري وإبعاده عن منصبه، لهربه مع فتاة تبلغ من العمر 19 عاما على الرغم من كونه متزوج.

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