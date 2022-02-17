أنقرة (زمان التركية) -سجل حجم الديون الخارجية للقطاع الخاص في تركيا 169.4 مليار دولار في نهاية عام 2021، وفقًا للأرقام الرسمية.

أعلن البنك المركزي التركي أن القروض الخارجية المستحقة على قطاع الخاص التركي بلغت 169.4 مليار دولار بنهاية عام 2021.

وقال البنك في بيان الأربعاء، إن إجمالي قروض القطاع الخاص المستحقة للخارج سجلت 169.4 مليار دولار حتى ديسمبر، مضيفا أن الرقم انخفض بمقدار 3.6 مليار دولار عن نهاية ديسمبر 2020.

باستثناء الائتمانات التجارية، بلغت القروض قصيرة الأجل للقطاع الواردة من الخارج 7.8 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت 1.8 مليار دولار عن العام الماضي.

وأضاف “المركزي التركي” أن حوالي 64% أو 5 مليارات دولار من القروض قصيرة الأجل تتكون من التزامات المؤسسات المالية.

وكشف بيان البنك المركزي أن 37.8% من الائتمان قصير الأجل لتركيا كان بعملة الدولار الأمريكي، تلاه في المرتبة القانية اليورو بنسبة 37.7%، ثم الليرة التركية بنسبة 19.7%، تبعتها العملات الأخرى بنسبة 4.8%.

في حين انخفضت الديون الخارجية طويلة الأجل للقطاع الخاص بمقدار 1.8 مليار دولار ليتراجع إلى 161.6 مليار دولار في نفس الفترة.

وأفاد البنك المركزي أن 63.0% من إجمالي القروض طويلة الأجل كان بالدولار، ثم جاء اليورو بنسبة 33.5%، ثم الليرة التركية بنسبة 1.7%، ثم العملات الأخرى بنسبة 1.8%.