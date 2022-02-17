أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، بولنت توران، إنهم لا يريدون عقد انتخابات مبكرة.

توران قال إن الانتخابات ستعقد خلال عام ونصف، وأن حزبهم لجأ إلى نظام الحكم الرئاسي كي تُعقد الانتخابات في موعدها، ولا يتم اللجوء إلى عقد انتخابات مبكرة.

أضاف مستخدما لغة دبلوماسية: “ستُعقد الانتخابات بموعدها. وخلال تلك الانتخابات إن تم منحنا السلطة من جديد بطلب من الذين صوتوا لنا على مدار 20 عاما، أو لم يمنحونا إياها فسنحترم قرارهم”.

جاءت تصريحات توران هذه ردا على الانتقادات التي وجهها نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري، أنجين أوزكوتش، في بالبرلمان للحزب الحاكم متهما إياه بعدم مراعاة مصالح الشعب ذات الأولوية.

أوزكوتش قال إن تركيا تشهد أزمة اقتصادية وأن هذه الازمة ناجمة عن الإدارة السيئة للبلاد وعدم استغلال الموارد بشكل صحيح.

أضاف قائلا: “المواطن بحاجة إلى البيض والخبز، اما العدالة والتنمية فلا يرى ولا يسمع هذا. البلاد تفتقر للإنتاج والمستثمر يمتنع، ومعدلات البطالة تواصل الارتفاع. يعجزون عن إيجاد حل للمشكلات الهيكلية بالاقتصاد، لكن تحالف الجمهور لا يفعل شيئا”.

تريد المعارضة التركية اللجوء إلى انتخابات مبكرة لاستغلال الأزمة الاقتصادية الحالية، من أجل إقصاء حزب العدالة والتنمية بالسلطة، بينما يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على إجراء انتخابات الانتخابات في موعدها أملا في إصلاح الوضع الاقتصادي واستعادة ثقة الناخبين.