أنقرة (زمان التركية) – تعرض مقر لحزب الشعوب الديمقراطي، في ولاية أضنة جنوب تركيا، لهجوم إرهابي، في اعتداء جديد على الحزب الكردي.

ألقى مجهول مادة متفجرة في شرفة مبنى الحزب، في بلدة “يورا أغير” بمحافظة أضنة.

وأسفر الهجوم عن اندلاع حريق في مقر الحزب الكردي.

تم إخماد الحريق، وأبلغ أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الشرطة بالحادث.

ولم يتم الكشف حتى الآن إن كان الهجوم أسفر عن خسائر مادية أو في الأرواح.

تعرض حزب الشعوب الديمقراطي لسلسلة هجمات إرهابية، آخرها في يونيو الماضي عندما هاجم مسلح مقر الحزب فى إزمير بندقية وأشعل النار فيه، مما أسفر عن مقتل عضوة بالحزب الكردي.

يذكر أن القضاء التركي ينظر حاليا قضية حل حزب الشعوب الديمقراطي، وحظر أعضائه من العمل السياسي، استجابة لطلب رعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي حليف الرئيس رجب طيب أردوغان.