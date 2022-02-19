أنقرة (زمان التركية)ــ يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد جولة أفريقية تشمل ثلاث دول في الفترة من 20 إلى 23 فبراير.

تشمل جولة أردوغان السنغال وغينيا بيساو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحسب البيان الصادر عن مديرية الاتصالات في رئاسة الجمهورية، فإنه في الاجتماعات الرسمية التي ستعقد في نطاق زيارات الرئيس أردوغان، ستتم مناقشة العلاقات الثنائية في جميع الجوانب، وستكون فرص تطوير التعاون بين تركيا وهذه الدول في جميع المجالات.

وفق البيان: ستوفر زيارات الرئيس أردوغان الأفريقية فرصًا جديدة في الاستثمار والتجارة.

خلال زيارته إلى داكار، سيحضر الرئيس أردوغان مع رئيس السنغال، ماكي سال حفل افتتاح ملعب داكار الأولمبي الذي يتسع لـ 50 ألف مقعد، والذي بنته شركة تركية، بحضور رؤساء الدول الأخرى المدعوين.

وفي هذا السياق، من المقرر أيضًا أن يعقد أردوغان اجتماعات ثنائية مع قادة الدول المشاركة. بمناسبة الزيارة، سيشارك الرئيس أردوغان في الافتتاح الرسمي للمبنى الجديد لسفارة داكار.

ستكون زيارة أردوغان إلى غينيا بيساو أول زيارة رسمية من تركيا على المستوى الرئاسي إلى هذا البلد.