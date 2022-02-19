أنقرة (زمان التركية) – قال ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، إن معدل التضخم السنوي في تركيا يتجاوز ضعف المعلن رسميًا من قبل الحكومة التركية.

هانكي قال خلال تغريدة على تويتر، حسب معدل التضخم السنوي في تركيا فوجده 108.75%.

وأضاف هانكي الخبير الاقتصادي المشهور عالميًا والبالغ من العمر 79 عامًا، مشككا في معدل التضخم المعلن رسميًا، أنه: “من ناحية أخرى، تعلن هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم الرسمي في تركيا لشهر يناير 2022 بلغ 48.69٪”.

واتهم الخبير الاقتصادي هيئة الإحصاء التركية بتزوير البيانات، والقيام بالاحتيال اليومي، مؤكدا أن بياناتها خيالية تماما.

يرى 56 في المئة من الأتراك أن أبرز ما تعانيه البلاد حاليًا هو الأزمة الاقتصادية في ظل مخاوف من تفاقمها، وفق دراسة أجرتها مؤسسة “إبسوس” للأبحاث في تركيا.

من جهة أخرى كان وزير المالية التركي نور الدين نبطي، تعهد بخفض معدل التضخم النقدي في تركيا ​​إلى خانة الآحاد عام 2023، الأمر الذي اعتبره الخبراء وعدًا خياليا.