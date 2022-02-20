أنقرة (زمان التركية) – تعرض الصحفي التركي جونجور أرسلان، للاغتيال في هجوم مسلح بولاية قوجايلي شمال البلاد.

جونجور أرسلان مؤسس الموقع الإخباري “صوت قوجايلي”، توفي بعد نقله للمستشفى.

وجاء في البيان الصادر عن جمعية صحفيي قوجايلي، أن أرسلان تعرض لهجوم مسلح في مكتبه.

وفي البداية أدان البيان الهجوم على أرسلان الذي نقل للمستشفى في وضع حرج، متمنيا له الشفاء العاجل.

وقال مكتب محافظ قوجايلي، عقب تعرض جونجور للهجوم، إنه تم القبض على منفذ الجريمة واعتقاله من قبل الوحدات الأمنية.

وأكد المكتب أنه تم فتح تحقيق متعدد الأوجه حول هذا الهجوم الشنيع.

وكان الصحفي جونجور أرسلان تناول في آخر مقال له التظاهرات التي نظمها عمال سلسلة متاجر “مجروس” المنتشرة في عموم البلاد من أجل المطالبة بزيادة أجورهم وتحسين ظروف عملهم.