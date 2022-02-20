أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني التركي المعارض لفانت جوك، إن القصر الرئاسي يستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني.

يأتي ذلك بينما يشتكي الأتراك من ارتفاع فواتير الكهرباء.

وأوضح البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، خلال كلمة له في البرلمان، إن تركيا يتم إدارتها من قبل قصر يخالف القانون، مشيرا إلى أن الكهرباء المستخدمة في القصر غير قانونية.

وأضاف البرلماني التركي أنه إذا قام المواطن بإنشاء مسكن من صفيح، تقوم الحكومة بهدمه.

جوك قال إن الحكومات ذات السمعة الطيبة في جميع أنحاء العالم التزمت بالقانون، بينما في تركيا الوضع غير ذلك.

يذكر أن رئيس شعبة غرفة المعماريين في أنقرة، تزجان كاراكوش جاندان، كان قد نشر مقطع فيديو يظهر تصنيف موقع جوجل إيرث للقصر الرئاسي التركي الذي أقيم على أراضي مزرعة أتاتورك، كقصر غير قانوني.