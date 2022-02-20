أنقرة (زمان التركية) – توفي المعتقل التركي يوسف باكمزجي عن عمر يناهز 83 بعد أيام قضاها في غرفة الرعاية المركزة، بسبب حالة غيبوبة دخل فيها يوم 4 يناير/ كانون الثاني المنصرم.

ونُقل باكمزجي إلى العناية المركزة على خلفية توقف قلبه أثناء خضوعه لعملية إزالة المياه البيضاء من عينه. ولم تسمح السلطات لأقاربه بمرافقته، كما رفضت الدائرة الثانية للمحكمة الجنائية في إزمير طلب إخلاء سبيله.

وكانت مصلحة الطب الشرعي قد أصدرت يوم الجمعة الماضي قرارا بإرجاء عقوبة باكمزجي، غير أن الدائرة الثانية للمحكمة الجنائية في إزمير رفضت إخلاء سبيل باكمزجي على الرغم من تقرير مصلحة الطب الشرعي.

تجدر الإشارة إلى أن باكمزجي قد أوضح خلال إفادته الأولى أنه من محبي ملهم حركة الخدمة، فتح الله كولن، وأنه لا يمكنه وصفه بالإرهابي.

وأقدمت السلطات على اعتقال كل من صهره وابنته، كما صادرت أملاكه بشكل جائر.

وعلى الرغم من قضائه نحو شهرين داخل العناية المركزة لتدهور حالته الصحية كانت السلطات تمتنع عن إخلاء سبيله.

هذا وكان باكمزجي يعاني أيضا من ارتفاع ضغط الدم وتآكل العظام بجانب الزهايمر.