أنقرة (زمان التركية) – قالت أسرة باران أيمن، المعتقل في سجن ديار بكر رقم 1 شديد الحراسة، إنه يشتكي من وجبات الطعام السيئة بالسجن، وقال إنه عثر على شعر وزجاج وبلاستيك في وجباته.

تحدث باران ايمن (23 عامًا)، الذي اعتقل عندما كان طفلاً وحكم عليه بالسجن 35 عامًا و 10 أشهر، عن انتهاكات حقوق الإنسان في السجن في مكالمته الهاتفية الأسبوعية مع عائلته.

وأوضح أيمن أن انتهاكات حقوق المعتقلين باتت منهجية، مشيرا إلى أنه عثر على شعر وبلاستيك وزجاج في وجباته خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف ايمن أنه لم يتمكن من ممارسة أي نشاط اجتماعي لفترة طويلة، وأنه يتم معاقبة المحتجزون الدائمون بالسجن الانفرادي.

ويتابع ايمن: “أثناء عمليات التفتيش، تمت مصادرة أقلامنا ودفاترنا ومتعلقاتنا الشخصية ولا يتم إرجاع متعلقاتنا”.

وطالب أيمن بضرورة أن تأتي الهيئات القانونية إلى السجن في أسرع وقت ممكن لمراقبة انتهاكات الحقوق من مكانها.

وقالت الأسرة إنها ستتقدم بطلب إلى جمعية حقوق الإنسان (İHD) وتطلب الدعم القانوني، وإنها ستقدم أيضًا شكوى جنائية ضد المسؤولين.

يذكر أن ايمن أبلغ عائلته من قبل عن انتهاكات حقوقية مماثلة في 1 يوليو / تموز 2021، وقال إنها عثر على رصاصات في عنبره.

وذكر أيمن في الاتصال الهاتفي أن إحدى وجباته كان فيها ديدان.