أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتوجه قريبا إلى المملكة العربية السعودية.

الكاتب ديفيد جاردنر سلط في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، الضوء على رياح السلام التي تهب على الشرق الأوسط مؤخرًا.

جاردنر قال إن الحرب الأهلية في سوريا والأزمة في اليمن والانقسام في العراق وليبيا مستمر، لكن بعض الجهات الفاعلة في المنطقة بدأت تتقارب.

ويوضح جاردنر أن الحركة البراغماتية لا تزال مستمرة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أردوغان الذي يجلس على الجانب الإسلامي من الطاولة ضد مصر ودول الخليج، سافر مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة وسيتوجه قريبًا إلى المملكة العربية السعودية أيضًا.

ساءت العلاقات بين الرياض وأنقرة، منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، ووجهت تركيا الاتهام مباشر إلى الأمير محمد بن سلمان وطالبت بمحاسبته.

ويضيف الكاتب: “كما يحاول أردوغان تحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل، حيث سيزور الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، الذي قام مؤخراً بزيارة تاريخية للإمارات العربية المتحدة، تركيا” أيضا.

وأشار جاردنر إلى أن دول المنطقة قلقة من روسيا والصين، مؤكدا أن الدول تتصرف بشكل عملي فيما بينها في مسائل التجارة والاستثمار والدبلوماسية.

كما ذكر جاردنز أن الغريب في الأمر، أن العلاقات في المنطقة كانت كما أرادها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، حيث كان يقول: “أقول لأصدقائنا والإيرانيين إننا بحاجة إلى مشاركة المنطقة بشكل فعال وخلق مناخ من السلام البارد”.