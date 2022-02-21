القاهرة (زمان التركية) – أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط العملية الانتحارية الإرهابية التي وقعت في مدينة بلدوين بولاية هرشبيلي في الصومال.

وقع الحادث يوم السبت، وأسفر عن مقتل 20 شخصا وجرح ثلاثين آخرين كحصيلة أولية.

أبو الغيط قدم تعازيه لذوي الضحايا وللصومال حكومة وشعبا، ومتمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن هذه الهجمات الارهابية لن تتمكن من تعطيل العملية الانتخابية، بل سوف تزيد من تكاتف المجتمع الدولي مع جهود بناء الدولة الصومالية وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في التنمية والاستقرار.