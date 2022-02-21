أنقرة (زمان التركية) – شهدت مدينة أضنة جنوب تركيا، إعداد أطول شطيرة شاورما دجاج، بطول يبلغ 20 متر.

الشيف محمد اكرام الذي شارك في إعداد الشاورما مع فريق مكون من 9 أشخاص وعرضها أمام مطعمه، أوضح أن هدفهم هو دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

شطيرة الشاورما التي تم إعداده في 20 دقيقة فقط، تم تقديمها بعد ذلك للمواطنين.

ونشر اكرام مقطع الفيديو الخاص بصنع أضخم شطيرة شاورما على منصات التواصل الاجتماعي ليحصد ملايين المشاهدات، حيث انبهر المتابعين بشكل الشاورما المنحني والطولي.

وأشار اكرام إلى أنه سيجرب العديد من الأشياء من أجل الدخول في موسوعة غينيس، وذكر أنه صنع في السابق شطيرة طولها 2.5 ثم وأخرى بطول 5 متر، ثم هذه المرة وصل إلى 20 متر.

اكرام قال إنه إذا حقق رقما قياسيا ودخل الموسوعة العالمية، سيكون هذا الرقم لتركيا، وليس له فقط.