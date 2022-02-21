أنقرة (زمان التركية) – وجه زعماء 6 أحزاب معارضة في تركيا دعوات لشخصيات عامة وجمعيات، للمشاركة في اجتماع سيشهد الإعلان عن ضرورة العودة إلى النظام البرلماني.

تم تطبيق نظام الحكم الرئاسي في تركيا عقب انتخابات عام 2018 والذي منح صلاحيات واسعة للرئيس رجب طيب أردوغان.

المعارضة قررت عقد مؤتمر جماهيري في 28 فبراير، لحشد الدعم للعودة إلى النظام البرلماني المعزز.

يقود هذا التوجه أحزاب السعادة، الشعب الجمهوري، الجيد، الديمقراطي، الديمقراطية والتقدم، وحزب المستقبل.

في المؤتمر الذي سيعقد في فندق بيلكنت في الساعة 13.30، سيقرأ نواب رؤساء الأحزاب الستة نص بيان مشترك.

تمت دعوة جمهور عريض بما في ذلك الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية والصحفيين والكتاب والمذيعين التلفزيونيين للمؤتمر.

في الدعوة، التي تتضمن أسماء وتوقيعات ستة من قادة الأحزاب السياسية، تم ترتيب أسماء القادة حسب الترتيب الأبجدي للأحزاب.

جاء توقيع كمال كيليتشدار أوغلو في المقدمة، وجاء علي باباجان في المركز الثاني، وحل جولتكين أويسال في المركز الثالث، وأحمد داوود أوغلو في المركز الرابع، وميرال أكشنار في المركز الخامس، وتمال كارامولا أوغلو في المركز السادس.

كان زعماء الأحزاب المعارضة عقدوا اجتماعا في وقت سابق بدون مشاركة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وقالوا إنهم سيعلنوا عن نتائجه يوم 28 فبراير.