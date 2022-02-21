أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة أجرتها منصة صحية على الإنترنت، أن أسوأ قائمة طعام لـ”ماكدونالدز” توجد في تركيا.

على الرغم من أنه من المعروف أن قائمة ماكدونالدز تختلف اختلافًا كبيرًا من دولة إلى أخرى، إلا أنه تم الكشف عن أن محتويات بعض كلاسيكيات القائمة (مثل بيج ماك، البطاطس المقلية والدجاج ناجتس) التي تباع في الفروع بجميع أنحاء العالم تختلف أيضًا وفقًا لـ الدولة، من حيث التصنيف الصحي.

قامت NiceRx، وهي بوابة صحية على الإنترنت، بمقارنة المعلومات الغذائية على مواقع ماكدونالدز في 33 دولة حول العالم، وصنفت القوائم من حيث عدد السعرات الحرارية ومحتوى الملح ومحتوى الدهون المشبعة.

ووفقا للبحث، وجد أن تركيا بها أكثر قائمة ماكدونالدز غير الصحية من حيث محتوى الدهون المشبعة. كان إجمالي كمية الدهون المشبعة للمنتجات الثلاثة المعنية هو 22.2 جرام.

بينما في المكسيك 14.02 جرامً، و 13.48 جرامًا في نيوزيلندا التي تحتل المركز الثالث من حيث السوء.

تركيا لديها أيضا قائمة ماكدونالدز “غير صحية” من حيث محتوى الملح. يوجد إجمالي 4.5 جرام من الملح في الاطعمة الثلاث الكلاسيكية.

وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بـ 3.66 جرام من الملح، بينما حصلت نيوزيلندا في المرتبة الثالثة على 3.54 جرام من الملح.

قائمة طعام ماكدونالدز “الأكثر صحة” في العالم كانت في إسرائيل، التي تحتل المرتبة الأدنى ليس فقط في عدد السعرات الحرارية، ولكن أيضًا في الملح والدهون المشبعة.