أنقرة (زمان التركية) – تصدرت صورة من مشاركة وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، في برنامج تلفزيوني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن حديث مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا خلال فترة قصيرة من نشرها.

واجتمع عدد من قادة الدول ووزراء الدفاع ومسؤولون بارزون في حلف الناتو خلال مؤتمر ميونخ للأمن لبحث القضايا الأمنية والتطورات القائمة في البحر الأسود وأوكرانيا.

وعقب المؤتمر أجاب آكار، الذي تولى تمثيل تركيا في المؤتمر، عن أسئلة الصحفيين، حيث أدلى بعدد من التصريحات بشأن البحر الأسود ومكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية في العراق.

وعلى هامش المؤتمر أجرى آكار لقاء تلفزيونيا تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بسبب أحد الصور التي التقطت خلال اللقاء، ويظهر خلالها أحد الأفراد يجلس قبالة آكار خلف الكاميرا حاملا لوحة بيضاء في يده.، فيما يشر إلى أنه كان هناك من يساعده في الإدلاء بردود على الأسئلة.