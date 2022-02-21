أنقرة (زمان التركية) – فرضت ولاية بدليس التركية حظرا على التظاهرات والمسيرات لمدة خمسة عشر يوما لدواعي أمنية، كما جعلت الحصول على تصريح من السلطات المعنية شرطا لإقامة شتى الفعاليات بالولاية.

ولاية بدليس قالت في بيان إنه تقرر حظر شتى صور الفعاليات في المدينة كالمسيرات والتظاهرات والتجمعات، وإقامة الخيام والاعتصامات.

الولاية ثالت إن السبب هو “لمنع ارتكاب جرائم تهدد وحدة الدولة والأمن القومي والنظام العام وحماية حقوق وحريات الآخرين والحفاظ على السلامة العامة ومنع الأحداث المجتمعية والأعمال الاستفزازية المحتمل حدوثها وذلك خلال الفترة بين الثاني والعشرين من فبراير/ شباط الجاري وحتى الثامن من مارس/ آذار القادم”.

واشترطت ولاية بدليس ” الحصول على تصريح من الجهات الأمنية لإقامة شتى صور الفعاليات بالمدينة شرط التقدم للحصول على إذن قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الفعالية”.