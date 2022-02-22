أنقرة (زمان التركية) – أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الاثنين، أن الحكومة علقت التصديق على مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي نورد ستريم 2.

إعلان شولتز جاء عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتراف باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية عن أوكرانيا، الخطوة التي من شأنها أن تشعل نزاعاً كارثياً مع حكومة كييف المدعومة من الغرب.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي، قال شولتز: “يجب علينا إعادة تقييم الوضع، خاصة فيما يتعلق بخط نورد ستريم 2”.

وأضاف المستشار الألماني، أن وزارة الاقتصاد الألمانية ستعيد تقييم عملية التصديق على نورد ستريم 2، بالنظر إلى الإجراءات الروسية.

خط أنابيب نورد ستريم 2 هو مشروع لنقل الغاز طبيعي يمر عبر مياه فنلندا ولاتفيا والدنمارك من البحار الروسية إلى الساحل الألماني.

وتم تعليق المشروع، الذي بدأ بناؤه عام 2018، في ديسمبر 2019 وسط تهديد بفرض عقوبات أمريكية. ومع ذلك، فإن عملية البناء، استؤنفت مرة أخرى بعد عام واحد من تعليقه،بالاتفاق بين ألمانيا والولايات المتحدة واكتملت في يوليو 2021.

مع نورد ستريم 2 الذي قدر تمويله بحوالي 11 مليار دولار، من المخطط شحن 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا من روسيا إلى ألمانيا لمضاعفة كمية الغاز المنقول من روسيا إلى ألمانيا ليصل إلى 110 مليارات متر مكعب في السنة.