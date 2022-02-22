أنقرة (زمان التركية) – تلقى الصحفي التركي أحمد دونماز تهديدا بالقتل من زعيم مافيا، يدعى إحسان هيزارجي.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر دونماز رسالة التهديد التي تلقاها عبر تطبيق واتس آب.

وخلال الرسالة هدد هيزارجي الصحفي دونماز بالقتل، قائلا: ” لا تتحدث معي بتعالي لكونك مقيم داخل السويد، فأنا سأجدك خلال 24 ساعة وأذبحك. يا شقيقي أنا أعمل في تجارة السلاح، وهناك 20 موقع في أنقرة يعملون لحسابي”.

كان الصحفي ذكر اسم هيزارجي ضمن فيديو على موقع يوتيوب بعنوان ” قصة صعود أيهان بورا كابلان زعيم المافيا المقرب من صويلو”

من جانبه أجاب دونماز على تهديد هيزارجي هذا، قائلا: “أهذا ما تفتخر به؟ الذبح؟”. وفي رد منه تفاخر هيزارجي بالأمر قائلا: “نعم، فهذا عملي”.

أشار دونماز في تغريدته إلى انقضاء ثلاثة أيام على تلقيه هذا التهديد، قائلا: “خلال تلك الفترة رصدت رجال هيزارجي هنا وأبلغت السلطات بشأن التهديد. لاحقا سأكشف كل التفاصيل خلال تسجيل مصور”.