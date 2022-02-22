أنقرة (زمان التركية) – كشفا وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، دريا يانيق، أن 216 ألف طلب رود للوزارة في الأيام الثلاثة الماضية، بشأن مساعدات الغاز الطبيعي.

يانيق أدلت ببيان حول دعم استهلاك الغاز الطبيعي المنفذ للأسر المحتاجة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وقالت يانيق: “في نطاق مساعدات الغاز الطبيعي، تلقينا 216 ألف طلب عبر الحكومة الإلكترونية في الأيام الثلاثة الماضية. إننا نواصل جهودنا للوصول إلى المزيد من مواطنينا”.

وفي غضون ذلك، سيتم سداد الفوتيز التي تتراوح بين 450 و 1150 ليرة تركية، نيابة عن المواطنين في مارس.

يشتكي المواطنون من ارتفاع فواتير الغاز الطبيعي، بعد الزيادة الأخيرة التي فرضتها