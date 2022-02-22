أنقرة (زمان التركية)ــ توقع المحلل الإسرائيلي تسفي برئيل، أن تتلقى تركيا فاتورة ثقيلة في سوريا، جراء الموقف الداعم لدولة أوكرانيا في أزمتها مع موسكو.

المحلل الإسرائيلي، أشار إلى أن موسكو ستلاعب تركيا بالقضية الكردية في شرق سوريا.

الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي في صحيفة هاآرتس تسفي برئيليوم، قال اليوم الاثنين: “إذا تفاخرت تركيا بدهس أصابع قدم روسيا في أوكرانيا وأبدت دعمها للسياسة الغربية، فقد تتجه روسيا لتهديدها بضربة تؤلمها في سوريا”.

يأتي ذلك بعد ان قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الأسبوع الماضي، إن موسكو تدعم مشاركة أكراد سوريا في عملية الإصلاح الدستوري في البلاد، حسبما أفادت وكالة “نورث برس سوريا” يوم الجمعة.

وذكر تسفي برئيل أن كبار المسؤولين الروس التقوا بالقادة الأكراد السوريين الذين لديهم نظام حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع في شمال سوريا، لكنهم لم يدخلوا حتى الآن في مفاوضات دبلوماسية مع دمشق.

وأشار برئيل إلى احتمالية اتجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام أكراد سوريا كورقة ضغط على نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي يعارض الاعتراف بإدارتهم الذاتية في الشمال السوري.

وأردف قائلا: “الاعتراف الروسي بحركة أو منظمة كردية كعنصر شرعي في المفاوضات حول دستور سوري جديد في سوريا، وبالتالي إجراء تغييرات في هيكل النظام، ويمكن أن يقوض قدرتها على شنّ عمليات عسكرية ضد هذه المجموعة” التي تنظر إليها كمنظمة إرهابية”.

المحلل الإسرائيلي قال إن روسيا تستخدم الآن سوريا لإرسال تلميحات إلى أردوغان بأن تركيا لا تستطيع أن تدهس على أصابع قدم موسكو في أوكرانيا، في مسعى لمنع إرسالها معدات عسكرية إلى أوكرانيا وتزودها بطائرات بدون طيار متقدمة.

في ديسمبر كانت روسيا انتقدت تركيا، لبيعها طائرات بدون طيار لأوكرانيا، مؤكدة أن الأخيرة تستخدم تلك الطائرات المسيرة لزيادة التوتر والصراع في منطقة دونباس.