أنقرة (زمان التركية)ــ قال حساب شهير على تويتر يتابع المشهد التركي عن كثب، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يستعدي تنظيم “أرجنكون” الموالي للمعسكر الأوراسي بسبب موقفه “المنسجم” مع الغرب ضد روسيا، كما أنه قد يتعرض لـ “انقلاب أطلسي” إذا تحول لتأييد موسكو.

حساب “نبض تركيا” قال في سلسلة تغريدات على تويتر إن “تنظيم أرجنكون / جناح الأوراسيين لـ(لدولة العميقة)، الموالي لروسيا، مستاء جدا من موقف أردوغان المنسجم مع المعسكر الغربي”.

أضاف: “لذا لا أستبعد أن يتحرك الأوراسيون ضد أردوغان إذا وصل دعمه للموقف الأمريكي والأوروبي المؤيد لأوكرانيا إلى مستوى حاسم وخطير”.

ولفت الحساب الذي يتابعه على تويتر نحو 35 ألف شخص إلى أن “خطورة هذا التحرك تكمن في أن أردوغان عيّن الجنرالات الأوراسيين في مواقع مهمة بالمؤسسة العسكرية بعد تصفيتها من الأطلسيين وجماعة فتح الله كولن”.

وذكر أن “رئيس الأركان السابق وزير الدفاع الحالي خلوصي أكار معروف بأنه (رجل الناتو في تركيا)، مما يعني أن أردوغان لو جنح إلى الدعم الضمني لمخطط روسيا في أوكرانيا قد يواجه انقلابًا أطلسيًّا، كما حدث في الثمانينات بعد محاولة انقلاب فاشلة من قبل الأوراسيين الموالين لروسيا”.

نبض تركيا أردف بقوله: “الأوراسيون بقيادة الجنرال جمال مادان أوغلو دبروا انقلابا في 1971 لتأسيس “نظام اشتراكي يساري بعثي” مثل النظام السوري الموالي لروسيا، لكن المسؤول المخابراتي الشهير ماهر كايناك الذي تسلل إلى صفوفهم كشف المخطط وأفشلهم، ليأتي بعدها في 1980 انقلاب الأطلسيين بقيادة كنعان أفرين”، على حد تعبيره.