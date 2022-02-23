أنقرة (زمان التركية) – فاز منتخب مصر لكرة اليد للناشئين على منافسه المنتخب التركي ضمن النسخة الثامنة عشر لبطولة البحر المتوسط التي تستضيفها أنقرة.

واختتمت مباريات اليوم الثاني من البطولة بهزيمة المنتخب التركي أمام كل من منافسه المصري والروماني، حيث فاز المنتخب المصري ب 29 هدفا مقابل 14 هدفا للمنتخب التركي في حين سجل المنتخب الروماني 31 هدفا مقابل 17 هدفا للمنتخب التركي.

وشهد اليوم الثاني من البطولة انعقاد ثمان مباريات جاءت نتائجها على النحو التالي:

– الكويت وكرواتيا: 17 -31

– مصر وتركيا: 29 – 14

-رومانيا وكاراداغ: 13 – 23

-اليونان وإيطاليا: 24 -20

-كرواتيا ومصر: 22- 21

– إسبانيا والكويت: 33- 17

– تركيا ورومانيا: 17 -31

-كارداغ واليونان: 26 -25